Касаткина завоевала Кубок Кремля

Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу в финале московского турнира «ВТБ Кубок Кремля». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финале россиянке противостояла спортсменка из Туниса Онс Джабер. Несмотря на то что по ходу второго сета Касаткина уступала со счетом 1:4, ей удалось вырвать победу. Общий счет: 6:2, 7:6, 6:4. Матч продолжался 2 часа 2 минуты.

Победа на турнире принесла россиянке 470 рейтинговых очков и 162 тысячи долларов. Для Касаткиной трофей стал вторым на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде.

В 2017 году россиянка выиграла трофей турнира в Чарльстоне. 21-летняя Касаткина располагается на 14-м месте в рейтинге WTA.

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