Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:45, 17 июля 2025Экономика

«Мы с этим справимся». Индия готова отказаться от российской нефти. Страна заявила о сотрудничестве с десятками поставщиков

Индия заявила о готовности отказаться от российской нефти
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Министр нефти Индии Хардип Сингх Пури заявил о готовности страны отказаться от российского сырья, заменив ее поставками из других стран. Такое развитие событий возможно в случае введения обещанных американским президентом Дональдом Трампом санкций, уточнил он.

Я совсем не обеспокоен. Если что-то произойдет, мы с этим справимся

Хардип Сингх Пури министр нефти Индии

Президент США Дональд Трамп пообещал ввести в сентябре санкции против покупателей российского экспорта, в том числе энергетического, в случае, если конфликт на Украине не завершится в течение 50 дней

Индия имеет десятки других поставщиков

По словам министра, Нью-Дели имеет около 40 поставщиков этого топлива, и они смогут компенсировать выпадающие за счет российской нефти объемы. Так, уточнил он, наращивает экспорт Гайана, свободные объемы есть у Бразилии и Канады.

Хардип Сингх Пури

Хардип Сингх Пури

Фото: Gary McWilliams / Reuters

При этом, как пишет Reuters, в первом полугодии 2025-го РФ оставалась крупнейшим поставщиком нефти в страну.

35
процентов

приходилось на долю России от общего импорта нефти в Индию

На втором месте по этому показателю оказался Ирак, далее — Саудовская Аравия, ОАЭ и США. Главной причиной закупок остается существенная скидка, предлагаемая российскими компаниями в связи с действующими западными санкциями.

Еще одна дружественная России страна может отказаться от ее нефти

Речь идет о Китае. Как пишет Reuters, КНР также может отказаться от российской нефти из-за возможного ввода пошлин со стороны США.

Рестрикции также могут повлиять и на продажу нефти Турции, говорится в материале.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Несмотря на это, азиатский союзник США — Япония — впервые за два года купил российскую нефть. Июньские поставки топлива достигли более 25 миллионов долларов.

Доходы России от продажи нефти в ЕС достигли максимума

Суммарные доходы экспортеров РФ от продажи нефти в европейские страны по итогам мая достигли трехмесячного максимума и составили 407,4 миллиона евро. За отчетный период закупки Евросоюза увеличились на 5,5 процента в сравнении с апрельским показателем. Уточняется, что больше всего нефти приобрели Словакия и Венгрия.

Материалы по теме:
«Трамп дал 50 дней не нам, а Украине». Что военкоры говорят о новых условиях, которые президент США поставил перед Россией?
«Трамп дал 50 дней не нам, а Украине». Что военкоры говорят о новых условиях, которые президент США поставил перед Россией?
15 июля 2025
Путин закончит СВО в одном случае, считают на Западе. Что это за условие и как оно связано с угрозами Трампа?
Путин закончит СВО в одном случае, считают на Западе. Что это за условие и как оно связано с угрозами Трампа?
15 июля 2025
Россия проигнорировала ультиматум Трампа. Чем угрожал американский президент в случае новых ударов по территории Украины?
Россия проигнорировала ультиматум Трампа. Чем угрожал американский президент в случае новых ударов по территории Украины?
Сегодня

Сейчас же наблюдается резкое падение цен на топливо. Это начало происходить с 15 июля, когда Трамп объявил свой ультиматум Москве. Как подчеркивает политолог и доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев, тарифы главы Белого дома станут катастрофой для мировой экономики — такая ставка пошлин приведет к фактическому прекращению продажи российских углеводородов на мировом рынке и вызовет скачок цен на нефть до 100 или даже 200 долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы с этим справимся». Индия готова отказаться от российской нефти. Страна заявила о сотрудничестве с десятками поставщиков

    Россиян начал отпугивать от покупки квартир один фактор

    Российские «Ланцеты» оснастили ПТМ-3 для пробития брони

    Депутаты предложат отправить маткапитал в долгосрочные сбережения

    История с запиской ребенка об избиениях в российской семье получила продолжение

    Российский вуз наказали рублем за оскорбление судебных экспертов

    «Дедушкины туфли» стали трендом

    Россияне высказались об азиатской культуре и любви

    Экономист порассуждал о беспроцентной ипотеке для многодетных семей

    250 ос напали на каменщика

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости