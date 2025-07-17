«Мы с этим справимся». Индия готова отказаться от российской нефти. Страна заявила о сотрудничестве с десятками поставщиков

Индия заявила о готовности отказаться от российской нефти

Министр нефти Индии Хардип Сингх Пури заявил о готовности страны отказаться от российского сырья, заменив ее поставками из других стран. Такое развитие событий возможно в случае введения обещанных американским президентом Дональдом Трампом санкций, уточнил он.

Я совсем не обеспокоен. Если что-то произойдет, мы с этим справимся Хардип Сингх Пури министр нефти Индии

Президент США Дональд Трамп пообещал ввести в сентябре санкции против покупателей российского экспорта, в том числе энергетического, в случае, если конфликт на Украине не завершится в течение 50 дней

Индия имеет десятки других поставщиков

По словам министра, Нью-Дели имеет около 40 поставщиков этого топлива, и они смогут компенсировать выпадающие за счет российской нефти объемы. Так, уточнил он, наращивает экспорт Гайана, свободные объемы есть у Бразилии и Канады.

Хардип Сингх Пури Фото: Gary McWilliams / Reuters

При этом, как пишет Reuters, в первом полугодии 2025-го РФ оставалась крупнейшим поставщиком нефти в страну.

35 процентов приходилось на долю России от общего импорта нефти в Индию

На втором месте по этому показателю оказался Ирак, далее — Саудовская Аравия, ОАЭ и США. Главной причиной закупок остается существенная скидка, предлагаемая российскими компаниями в связи с действующими западными санкциями.

Еще одна дружественная России страна может отказаться от ее нефти

Речь идет о Китае. Как пишет Reuters, КНР также может отказаться от российской нефти из-за возможного ввода пошлин со стороны США.

Рестрикции также могут повлиять и на продажу нефти Турции, говорится в материале.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Несмотря на это, азиатский союзник США — Япония — впервые за два года купил российскую нефть. Июньские поставки топлива достигли более 25 миллионов долларов.

Доходы России от продажи нефти в ЕС достигли максимума

Суммарные доходы экспортеров РФ от продажи нефти в европейские страны по итогам мая достигли трехмесячного максимума и составили 407,4 миллиона евро. За отчетный период закупки Евросоюза увеличились на 5,5 процента в сравнении с апрельским показателем. Уточняется, что больше всего нефти приобрели Словакия и Венгрия.

Сейчас же наблюдается резкое падение цен на топливо. Это начало происходить с 15 июля, когда Трамп объявил свой ультиматум Москве. Как подчеркивает политолог и доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев, тарифы главы Белого дома станут катастрофой для мировой экономики — такая ставка пошлин приведет к фактическому прекращению продажи российских углеводородов на мировом рынке и вызовет скачок цен на нефть до 100 или даже 200 долларов.