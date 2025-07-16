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15:51, 16 июля 2025Экономика

Цены на нефть упали

Стоимость нефти марки Brent на бирже ICE опустилась ниже $68 за баррель
Вячеслав Агапов

Фото: Stringer / Reuters

Стоимость нефти марки Brent на торгах на лондонской бирже ICE в среду упали. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Сентябрьские фьючерсы по индексу голландского хаба TTF опустились ниже 68 долларов. Сырье эталонного сорта подешевело так сильно впервые с 7 июля 2025 года. На минимуме его цена опускалась на 1,31 процента, до 67,96 доллара за баррель. Тем временем техасская нефть марки WTI с поставкой в сентябре 2025 года подешевела на 1,65 процента, до 65,67 доллара за тот же объем.

Цены на сырье начали падать во вторник, 15 июля, на фоне анонсированных ранее президентом США Дональдом Трампом санкционных угроз в отношении России. Глава Белого дома дал Москве 50 дней на заключение мирной сделки по Украине, в противном случае он пригрозил ввести как минимум 100-процентные импортные пошлины против покупателей российского сырья.

Политолог и доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев предупредил, что тарифы Трампа станут катастрофой для мировой экономики. По словам экономиста, такая ставка пошлин приведет к фактическому прекращению продажи российских углеводородов на мировом рынке, что, в свою очередь, вызовет скачок цен на нефть до 100, если не 200 долларов.

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