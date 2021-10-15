Теннисист Медведев снялся с Кубка Кремля

Российский теннисист Даниил Медведев не примет участия в Кубке Кремля. Об этом сообщается в Telegram-канале турнира.

Спортсмен, который является второй ракеткой мира, принял решение сняться с соревнований в связи с усталостью, накопившейся в конце сезона. В этом году Медведев провел 61 матч. В его активе 50 побед и 11 поражений.

Кубок Кремля пройдет с 16 по 24 октября в Москве. Турнир проводится под эгидой Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP) c 1990 года. Действующим победителем в мужском одиночном разряде является россиянин Андрей Рублев.

В среду, 13 октября, россиянин в четвертом раунде турнира серии «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе проиграл болгарину Григору Димитрову. 13 сентября Медведев выиграл первый турнир серии «Большого шлема» в карьере, победив на US Open.