Медведев рассказал о последствиях победы на US Open

Медведев о последствиях выигрыша US Open: за меня пытаются платить в ресторанах незнакомцы

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что изменилось в его жизни после победы на US Open. Об этом сообщает Desert Sun.

Среди главных последствий спортсмен назвал шумиху в прессе, особенно в российской. Медведев также рассказал, что незнакомые люди стали пытаться заплатить за него в ресторанах.

«Я обычно отказываюсь, но иногда не получается, так как официант говорит, что счет уже оплачен. Странно принимать такие подарки от незнакомцев», — добавил Медведев.

Россиянин, победив 13 сентября в финале US Open серба Новака Джоковича, выиграл первый турнир серии «Большого шлема» в карьере. Медведев занимает вторую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На первой позиции располагается сербский спортсмен.