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16:17, 17 июля 2025Спорт

Тарасова обвинила FIG в бандитизме из-за георгиевской ленты

Тренер Тарасова обвинила FIG в бандитизме из-за запрета георгиевской ленты
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова обвинила Международную федерацию гимнастики (FIG) в бандитизме из-за запрета георгиевской ленты. Ее слова приводит РИА Новости.

Тарасова сочла, что в FIG сошли с ума, так как безнаказанно создают какие-то законы и требуют от россиян их выполнения. «У нас очень сильные спортсмены (гимнасты). Здорово работают тренеры. Спасибо им всем большое. А 9 мая мы как надевали георгиевскую ленту, так и будем надевать. Надевали, надеваем и будем надевать», — заявила она.

Ранее FIG ввела новые запреты для россиян. Теперь нейтральным атлетам с 9 июля нельзя демонстрировать символы Z и V, а также георгиевскую ленту.

В апреле Федерация гимнастики России заявила, что спортсмены, представляющие спортивную и художественную гимнастику, отказались от участия в международных турнирах под эгидой FIG в нейтральном статусе. Причиной решения стали необоснованные отказы специального комитета FIG в допуске на соревнования. Однако позднее они пересмотрели свое решение.

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