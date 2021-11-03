Российская теннисистка описала возвращение ворами ее олимпийских медалей

Российская теннисистка Елена Веснина в Instagram рассказала о том, как воры вернули ей украденные олимпийские медали.

«Преступники подкинули медали. Причем как... Поздно вечером курьер привез и оставил на охране букет цветов с коробкой шоколадных конфет, в которых лежали обе мои медали и перстень олимпийских чемпионов. Романтики с большой дороги», — описала случившееся спортсменка. Веснина добавила, что сотрудники правоохранительных органов сразу забрали награды на биологическую экспертизу, поэтому она не видела их еще около двух недель.

О краже стало известно 12 сентября. По словам Весниной, преступники взломали входную дверь, вскрыли сейф и похитили золотую и серебряную олимпийские медали, а также драгоценности. Позднее злоумышленники подбросили награды вместе с коробкой конфет на КПП элитного поселка Подмосковья, где проживает Веснина. Кроме того, воры оставили записку с извинениями.

Веснина побеждала на Олимпийских играх 2016 года в парном разряде вместе с Екатериной Макаровой. На Олимпиаде в Токио россиянка вместе с Асланом Карацевым уступила соотечественникам Андрею Рублеву и Анастасии Павлюченковой в финале микста.