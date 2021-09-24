Воры вернули российской теннисистке украденные медали вместе с коробкой конфет

Российской теннисистке Елене Весниной вернули украденные медали. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По информации источника, злоумышленники подбросили награды вместе с коробкой конфет на КПП элитного поселка Подмосковья, где проживает Веснина. Кроме того, воры оставили записку с извинениями.

Сама Веснина отметила, что пока не может подтвердить возврат украденных медалей. «Следователи занимаются. Я пока ничего не получала», — рассказала теннисистка.

О краже стало известно 12 сентября. По словам Весниной, преступники взломали входную дверь, вскрыли сейф и похитили золотую и серебряную олимпийские медали, а также драгоценности. Точную сумму ущерба она назвать затруднилась.

Веснина побеждала на Олимпийских играх 2016 года в парном разряде вместе с Екатериной Макаровой. На Олимпиаде в Токио россиянка вместе с Асланом Карацевым уступила соотечественникам Андрею Рублеву и Анастасии Павлюченковой в финале микста.