Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам совершила каминг-аут

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, норвежка Астрид Якобсен совершила каминг-аут

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, норвежка Астрид Якобсен в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) совершила каминг-аут.

«После нескольких дней ненависти и насилия на улицах Осло я поняла, что тоже могу стать жертвой этого абсурда, потому что люблю представительницу своего пола», — заявила спортсменка. Она добавила, что ей никогда не было стыдно за свои чувства, однако ранее она не признавалась в нетрадиционной сексуальной ориентации никому за пределом семьи.

Якобсен завоевала золото Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане в эстафете четыре по пять километров. На ее счету также три победы на чемпионатах мира, а также две серебряные и пять бронзовых наград мирового первенства.

В июле прошлого года канадский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нэшвил Предаторс» Люк Прокоп совершил каминг-аут. Канадец стал первым в истории игроком клуба НХЛ, признавшимся в нетрадиционной сексуальной ориентации. Прокоп заявил, что не решился бы на этот шаг, если бы не поддержка со стороны семьи и друзей.