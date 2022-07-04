Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Локомотив М
4:2
Завершен
Факел
Товарищеские матчи (клубы)|Товарищеские матчи
Зенит
2:1
Завершен
Црвена Звезда
Товарищеские матчи (клубы)|Товарищеские матчи
Сочи
7 июля
20:00 (Мск)
ЦСКА
Кубок PARI Премьер
Спорт

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам совершила каминг-аут

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, норвежка Астрид Якобсен совершила каминг-аут
Астрид Якобсен

Астрид Якобсен. Фото: ATHIAS BERGELD / Globallookpress.com

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, норвежка Астрид Якобсен в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) совершила каминг-аут.

«После нескольких дней ненависти и насилия на улицах Осло я поняла, что тоже могу стать жертвой этого абсурда, потому что люблю представительницу своего пола», — заявила спортсменка. Она добавила, что ей никогда не было стыдно за свои чувства, однако ранее она не признавалась в нетрадиционной сексуальной ориентации никому за пределом семьи.

Якобсен завоевала золото Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане в эстафете четыре по пять километров. На ее счету также три победы на чемпионатах мира, а также две серебряные и пять бронзовых наград мирового первенства.

В июле прошлого года канадский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нэшвил Предаторс» Люк Прокоп совершил каминг-аут. Канадец стал первым в истории игроком клуба НХЛ, признавшимся в нетрадиционной сексуальной ориентации. Прокоп заявил, что не решился бы на этот шаг, если бы не поддержка со стороны семьи и друзей.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Киев признал отход украинских войск из Лисичанска
Москвичам рассказали о перспективах развития ТиНАО
Кадыров пообещал неизбежную «дешайтанизацию» Украины
Литва сообщила о начале сокращения транзита в Калининград с апреля
Несколько человек погибли при стрельбе в торговом центре Копенгагена
Стилист назвал самые сексуальные тренды мужской моды 2023 года
Командир полка «Ахмат» раскрыл тактику в боях за Лисичанск
Белый Дом ответил на упреки Безоса
Турецкая таможня подтвердила задержание российского судна
Австралия передаст Украине новое вооружение
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.