Меркель отказалась от поездки на похороны Горбачева из-за поврежденного колена

Бывший канцлер ФРГ Меркель отказалась от поездки на похороны Горбачева из-за травмы колена

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель отказалась от поездки на похороны первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева после того как повредила колено. Об этом рассказал представитель бывшей главы правительства ФРГ, передает ТАСС.

Бывший президент Советского Союза скончался в возрасте 91 года в Москве во вторник, 30 августа. Как уточнили в ЦКБ, он умер после тяжелой и продолжительной болезни. По информации Mash, перед смертью Горбачев прибыл в столичную больницу для проведения гемодиализа. Президент России выразил соболезнования в связи с кончиной политика. Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище, в родовом захоронении рядом с супругой Раисой.