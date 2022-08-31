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Меркель отказалась от поездки на похороны Горбачева из-за поврежденного колена

Бывший канцлер ФРГ Меркель отказалась от поездки на похороны Горбачева из-за травмы колена

Фото: Bernd von Jutrczenka / Reuters

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель отказалась от поездки на похороны первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева после того как повредила колено. Об этом рассказал представитель бывшей главы правительства ФРГ, передает ТАСС.

Бывший президент Советского Союза скончался в возрасте 91 года в Москве во вторник, 30 августа. Как уточнили в ЦКБ, он умер после тяжелой и продолжительной болезни. По информации Mash, перед смертью Горбачев прибыл в столичную больницу для проведения гемодиализа. Президент России выразил соболезнования в связи с кончиной политика. Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище, в родовом захоронении рядом с супругой Раисой.

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Варвара Кошечкина
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