Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Бывший глава протокола Кремля рассказал о желании Горбачева изменить мир

Экс-глава протокола Кремля Шевченко заявил, что Горбачев запомнился желанием изменить мир

Фото:: Denis Sinyakov / Reuters

Бывший глава протокола Кремля Владимир Шевченко в беседе с ТАСС рассказал, как умерший на 92-м году жизни первый президент СССР Михаил Горбачев хотел изменить мир к лучшему. По его словам, Горбачев сделал очень многое для завершения холодной войны.

«[Горбачев] запомнился своей мечтой, своей искренностью, своим желанием изменить мир. Он был одним из ярких политиков того времени, он много внес в окончание так называемой холодной войны. Когда говорят, [что] развалили [Советский] Союз <...> Он не развалился, он распался, и не только по вине Горбачева. Надо анализировать, думать», — заявил Шевченко, добавив, что каждый день работы с бывшим президентом СССР является для него ярким воспоминанием.

Ранее председатель Счетной палаты Алексей Кудрин подчеркнул, что Горбачев был масштабной исторической личностью и назвал его автором «нового мышления» и «перестройки».

О смерти политика стало известно вечером во вторник, 30 августа. Он умер на 92-м году жизни. Позже журналисты рассказали, что накануне смерти бывший президент СССР прибыл в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) на процедуру гемодиализа.

Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, в родовом захоронении рядом с супругой.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Умер Михаил Горбачев
Кондолиза Райс рассказала о выдающейся жизни Горбачева
Экс-посол заявил о повороте истории в положительную сторону благодаря Горбачеву
Арнольд Шварценеггер отреагировал на смерть Горбачева
В окружении Горбачева отвергли коронавирус как причину смерти политика
Блогерша показала простой способ визуально увеличить грудь за считанные секунды
Берлускони назвал Горбачева «чемпионом демократии»
Жители подмосковного города раскрыли его главные проблемы
Джонсон опечалился смертью Горбачева
В СПЧ назвали «главный шаг» Горбачева
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.