Бывший глава протокола Кремля рассказал о желании Горбачева изменить мир

Экс-глава протокола Кремля Шевченко заявил, что Горбачев запомнился желанием изменить мир

Бывший глава протокола Кремля Владимир Шевченко в беседе с ТАСС рассказал, как умерший на 92-м году жизни первый президент СССР Михаил Горбачев хотел изменить мир к лучшему. По его словам, Горбачев сделал очень многое для завершения холодной войны.

«[Горбачев] запомнился своей мечтой, своей искренностью, своим желанием изменить мир. Он был одним из ярких политиков того времени, он много внес в окончание так называемой холодной войны. Когда говорят, [что] развалили [Советский] Союз <...> Он не развалился, он распался, и не только по вине Горбачева. Надо анализировать, думать», — заявил Шевченко, добавив, что каждый день работы с бывшим президентом СССР является для него ярким воспоминанием.

Ранее председатель Счетной палаты Алексей Кудрин подчеркнул, что Горбачев был масштабной исторической личностью и назвал его автором «нового мышления» и «перестройки».

О смерти политика стало известно вечером во вторник, 30 августа. Он умер на 92-м году жизни. Позже журналисты рассказали, что накануне смерти бывший президент СССР прибыл в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) на процедуру гемодиализа.

Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, в родовом захоронении рядом с супругой.