Карлсен выделил сильные стороны Непомнящего перед матчем за звание чемпиона мира

Магнус Карлсен заявил, что уровень подготовки Непомнящего выше, чем у китайца Дин Лижэня

16-кратный чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен выделил сильные стороны российского шахматиста Яна Непомнящего. Его слова приводит РИА Новости.

Карлсен высоко оценил уровень подготовки россиянина перед его матчем с китайцем Дин Лижэнем, в котором они поспорят за звание чемпиона мира. «Непомнящий даже лучше меня высчитывает короткие варианты, но иногда ему может не хватать глубины. В коротких вариантах он абсолютный монстр расчета. Дин не так хорошо подготовлен, но он прекрасно разбирается в динамике и дисбалансе в шахматах. Он очень хорош в этом», — заявил шахматист.

Ранее Карлсен и Непомнящий должны были провести матч за мировую шахматную корону. Однако 20 июля стало известно, что норвежец отказался защищать титул, сославшись на нехватку мотивации.

Непомнящий и Лижэнь поборются за звание чемпиона мира в апреле-мае 2023 года. Для россиянина это будет второй матч за мировую шахматную корону. В прошлый раз, в декабре 2021-го года, он проиграл Карлсену со счетом 3,5:7,5.