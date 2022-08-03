Непомнящий оценил влияние отказа Карлсена от матча с ним на имидж шахмат

Ян Непомнящий заявил, что отказ Карлсена играть с ним негативно повлияет на имидж шахмат

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий оценил поступок норвежца Магнуса Карлсена, отказавшегося проводить с ним матч за мировую шахматную корону. Об этом сообщает Sports.ru.

По мнению россиянина, решение норвежского спортсмена может негативно повлиять на имидж шахмат. «Это может породить соблазн создавать альтернативные ассоциации, чего, надеюсь, не произойдет. Преемственность матчей за шахматную корону уходит корнями в XIX век, этим стоит дорожить», — заявил Непомнящий.

20 июля стало известно, что действующий обладатель титула чемпиона мира по шахматам Карлсен отказался играть с Непомнящим, сославшись на нехватку мотивации. В Международной шахматной федерации (ФИДЕ) отметили, что норвежец не будет наказан. Согласно регламенту, соперником россиянина станет китаец Дин Лижэнь, занявший второе место на Турнире претендентов.

В декабре 2021-го Карлсен обыграл Непомнящего в матче за звание чемпиона мира. Норвежец одержал победу со счетом 7,5:3,5.