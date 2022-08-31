Итальянский журналист описал трансфер Кокорина на Кипр фразой «большой смех»
Журналист итальянской газеты Tuttosport Массимо Франки одной фразой описал возможный трансфер российского нападающего Александра Кокорина на Кипр. Его слова приводит «РБ-Спорт».
«История с Кокориным — большой смех. Если он отказался лететь на Кипр, то откажется и от "Аполлона", потому что обе команды базируются в Лимасоле. Он над нами прикалывается», — заявил Франки.
Вечером 30 августа появилась информация, что к Кокорину проявляет интерес чемпион Кипра «Аполлон». Утром того же дня сообщалось, что нападающий ведет переговоры с другим кипрским клубом — «Арисом». Переход россиянина из итальянской «Фиорентины» должны были оформить не позднее 31 августа. Однако трансфер сорвался по решению футболиста.
Кокорин присоединился к «Фиорентине» в январе 2021 года. Контракт россиянина рассчитан до июня 2024-го. За итальянскую команду форвард провел 11 матчей, не отметившись результативными действиями.