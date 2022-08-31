Итальянский журналист описал трансфер Кокорина на Кипр фразой «большой смех»

Журналист Массимо Франки заявил, что в Италии смеются над трансфером Кокорина на Кипр

Журналист итальянской газеты Tuttosport Массимо Франки одной фразой описал возможный трансфер российского нападающего Александра Кокорина на Кипр. Его слова приводит «РБ-Спорт».

«История с Кокориным — большой смех. Если он отказался лететь на Кипр, то откажется и от "Аполлона", потому что обе команды базируются в Лимасоле. Он над нами прикалывается», — заявил Франки.

Вечером 30 августа появилась информация, что к Кокорину проявляет интерес чемпион Кипра «Аполлон». Утром того же дня сообщалось, что нападающий ведет переговоры с другим кипрским клубом — «Арисом». Переход россиянина из итальянской «Фиорентины» должны были оформить не позднее 31 августа. Однако трансфер сорвался по решению футболиста.

Кокорин присоединился к «Фиорентине» в январе 2021 года. Контракт россиянина рассчитан до июня 2024-го. За итальянскую команду форвард провел 11 матчей, не отметившись результативными действиями.