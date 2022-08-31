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Обвиняемой в гибели дочери артиста Конкина запросили пять лет колонии

Прокурор запросил пять лет владелице фитнес-клуба по делу о гибели дочери артиста Конкина

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Пресненском районном суде Москвы прокурор запросил пять лет колонии владелице фитнес-клуба «Джамп» Анне Андриановой, обвиняемой в гибели дочери заслуженного артиста Владимира Конкина Софьи. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

В ходе прений сторон поддерживающий государственное обвинение прокурор заявил о доказанной вине подсудимой в совершении преступления по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Также предложено суду оштрафовать Андрианову на 300 тысяч рублей.

18 августа суд отказался проводить повторную судебно-медицинскую экспертизу по делу.

В ноябре 2021 года Следственный комитет России завершил расследования уголовного дела о гибели Софьи Конкиной. По данным следствия, 22 сентября 2020 года она начала тонуть во время плавания в бассейне фитнес-клуба. Ей не смогли своевременно оказать медицинскую помощь, так как поблизости не было медперсонала, также на месте отсутствовал дежурный инструктор по плаванию. В результате потерпевшая скончалась через два дня в больнице.

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Любовь Ширижик
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