В Запорожской области раскрыли длительность визита миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Глава администрации Запорожья Балицкий: миссия МАГАТЭ на ЗАЭС рассчитана на один день

Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий раскрыл длительность визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию. Она рассчитана на один день, сказал чиновник на видео, опубликованном в Telegram-канале «Главное в Энергодаре».

«Программа визита рассчитана на один день. Пока заявлено, что ознакомятся с работой станции. Для нас это размытое понятие», — пояснил Балицкий.

Он добавил, что администрация Запорожья готова встретить, организовать визит и безопасность миссии, а также показать места попаданий снарядов, беспилотники, свидетельства граждан, а также работу АЭС.

Балицкий предположил, что представители МАГАТЭ посетят 5-й и 6-й реакторы, которые работают на 60 и 80 процентов, хранилище отходов и систему охлаждения. Он усомнился в том, что визит пройдет эффективно и станет объективным расследованием, однако пообещал показать и сделать все, зависящее от запорожской администрации.

Инспекция МАГАТЭ на ЗАЭС продлится с 31 августа по 3 сентября. Ранее гендиректор агентства Рафаэль Гросси анонсировал визит организации на станцию. «Мы должны обеспечить безопасность и сохранность крупнейшего ядерного объекта Украины и Европы. Горжусь тем, что возглавляю эту миссию», — подчеркнул он.

