Мосбиржа начнет торговать узбекским сумом

Московская биржа с 12 сентября начнет торги узбекским сумом

Московская биржа с 12 сентября начнет торги узбекским сумом. Об этом сообщила пресс-служба площадки.

«Валютная пара "узбекский сум — российский рубль" будет торговаться на спот-рынке с расчетами "сегодня" и "завтра". Также участникам торгов и их клиентам будут доступны сделки своп овернайт», — говорится в сообщении, размещенном на сайте Мосбиржи.

Отмечается, что новая валютная пара расширит торговые возможности для профессиональных участников рынка и станет стимулом к развитию расчетов в национальных валютах.

Ранее стало известно, что Мосбиржа с 8 августа прекратила торги японской иеной. Площадка пообещала принять все меры для возобновления торгов японской национальной валютой в дальнейшем.