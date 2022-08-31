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Спорт

Нападающему «Барселоны» сломали челюсть при ограблении

Нападающему «Барселоны» Пьеру-Эмерику Обамеянгу сломали челюсть при ограблении дома
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг. Фото: Sam Navarro-USA TODAY Sports / Reuters

Форварду каталонской «Барселоны» Пьеру-Эмерику Обамеянгу сломали челюсть при ограблении дома. Об этом сообщает The Athletic.

По информации издания, сроки восстановления будут зависеть от того, согласится ли нападающий на операцию. Уточняется, что травма осложнила ход переговоров по трансферу Обамеянга из «Барселоны» в лондонский «Челси».

Об ограблении Обамеянга стало известно 29 августа. Преступники угрожали игроку и его семье огнестрельным оружием и арматурой. Обамеянга избили и заставили отдать драгоценности из сейфа. Отмечалось, что полиция начала расследование произошедшего.

33-летний Обамеянг перешел в «Барселону» в январе 2022 года. В составе каталонского клуба он принял участие в 24 матчах во всех турнирах и забил 13 мячей.

Ксения Курашкина
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