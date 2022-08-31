Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Кремль ответил на вопрос об участии Путина в похоронах Горбачева

Песков заявил, что похороны Горбачева пройдут в зависимости от пожелания родных и близких

Фото: Globallookpress.com

В настоящее время сложно сказать, как будут проходить похороны бывшего лидера СССР Михаила Горбачева. Это зависит от пожелания родных и близких. Так на вопрос об участии в них президента России Владимира Путина ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам пресс-секретаря главы государства, пока нет информации на этот счет.

Источник «Интерфакса» ранее сообщал, что организация государственных похорон генсекретаря ЦК КПСС и единственного президента СССР Михаила Горбачева не планируется.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
В Кремле ответили на вопрос о госпохоронах Горбачева
Шольц заявил о долге немцев перед Горбачевым
Хасбулатов рассказал о страхе Ельцина перед Горбачевым
Разработано новое средство борьбы с коронавирусом
Москвич спрятал труп отца в шкафу и залил монтажной пеной
Александр Васильев раскрыл способы выглядеть стройнее
Собчак отреагировала на смерть Горбачева
В России выявили 46 321 случай коронавируса
В Кремле высказались о возобновлении переговоров по ДСНВ
В Крыму оценили заявления Киева о «деоккупации» полуострова
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.