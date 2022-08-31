Кремль ответил на вопрос об участии Путина в похоронах Горбачева

Песков заявил, что похороны Горбачева пройдут в зависимости от пожелания родных и близких

В настоящее время сложно сказать, как будут проходить похороны бывшего лидера СССР Михаила Горбачева. Это зависит от пожелания родных и близких. Так на вопрос об участии в них президента России Владимира Путина ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам пресс-секретаря главы государства, пока нет информации на этот счет.

Источник «Интерфакса» ранее сообщал, что организация государственных похорон генсекретаря ЦК КПСС и единственного президента СССР Михаила Горбачева не планируется.