Кардиолог назвал сопровождающиеся замедленным пульсом опасные заболевания

Врач Османов предупредил, что к замедлению пульса могут привести голодание и гипотиреоз

К замедлению частоты сердечных сокращений может привести как длительное голодание, так и опасные заболевания, в частности, гипотиреоз и миокардит, предупредил врач-терапевт, врач-кардиолог «СМ-Клиника» Рустем Османов. В беседе с «Лентой.ру» он назвал и другие сопровождающиеся замедленным пульсом патологии.

Врач заявил, что пульс — важнейший биологический маркер: по частоте сердечных сокращений можно проверить работу сердца, определить склонность к сердечно-сосудистым заболеваниям и другим патологическим состояниям. По его словам, данный показатель у каждого человека индивидуален и зависит от возраста, массы тела, имеющихся заболеваний, физического и психоэмоционального состояния, образа жизни.

70–80 ударов в минуту считаются нормальной частотой сердечных сокращений для взрослого человека. Урежение сердечного ритма до показателя менее 60 ударов в минуту определяют как брадикардию (замедленный пульс)

Помимо замедленного пульса, к симптомам брадикардии относят: появление одышки и слабости, головокружения, эпизоды потери сознания, потемнение в глазах, повышенная утомляемость и сонливость, объяснил Османов. К рефлекторной брадикардии приводит инфаркт миокарда нижней стенки при поражении диафрагмальной стенки левого желудочка, добавил он.

Кроме того, замедление пульса может возникнуть при миокардитах и нарушениях проводимости сердца.

Причинами замедленного пульса могут быть и внесердечные факторы.

Сниженной частотой сердечных сокращений могут сопровождаться следующие болезни: гипотиреоз (патологическое состояние, обусловленное снижением функции щитовидной железы), системные заболевания соединительной ткани, отравление фосфорорганическими веществами, повреждения головного мозга (ушиб, отек), внутримозговое кровоизлияние, повышенное внутричерепное давление, низкая температура тела, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, синдром обструктивного апноэ сна (остановка дыхания) Рустем Османов Врач-терапевт, врач-кардиолог «СМ-Клиника»

Также, по словам Османова, к замедлению пульса могут привести длительное голодание и некоторые инфекционные заболевания, среди которых — дифтерия, болезнь Лайма и другие. Кроме того, замедление пульса может вызвать прием некоторых лекарств. К ним относятся бета-блокаторы, недигидропиридиновые антагонисты кальция и некоторые антиаритмические препараты.

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