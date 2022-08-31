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Озвучено влияние физической активности на профилактику сердечных заболеваний

JAHA: физическая активность снизила на 47 процентов шансы развития сердечных патологий

Фото: Gabin Vallet / Unsplash

Американские ученые из Школы общественного здравоохранения Блумберга и Медицинской школы Джона Хопкинса в Балтиморе озвучили влияние физической активности на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний. Выводы работы описаны в Journal of the American Heart Association (JAHA).

В ходе исследования специалисты проанализировали данные более пяти тысяч пациентов, средний возраст которых составил 75 лет. Участников разделили на три группы по уровню физической активности: низкая, средняя и высокая, а затем изучили связь этих факторов с инфарктом, инсультом и сердечной недостаточностью. Также учитывались: высокое давление, курение, уровень холестерина, диабет и сердечные заболевания в анамнезе.

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Согласно полученным результатам, у людей с низким уровнем физической активности шанс появления сердечно-сосудистой патологии был на 47 процентов выше, чем у испытуемых из группы со средними показателями.

В августе 2022 года исследователи из Национального института рака выявили, что занятия спортом в пожилом возрасте могут способствовать снижению риска смерти, в том числе от сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

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Елена Апазиди
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