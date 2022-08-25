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Физическая активность снизила риск смерти в пожилом возрасте

Ученые из Национального института рака США связали упражнения со снижением риска смерти

Фото: Dominik Lange / Unsplash

Пожилые люди, которые еженедельно участвуют в различных видах физической активности, таких как ходьба, бег трусцой, плавание или игра в теннис, могут иметь более низкий риск смерти, в том числе от сердечно-сосудистых заболеваний и рака. К такому выводу пришли ученые из Национального института рака. Кратко о результатах исследования рассказывается в пресс-релизе на Medical Xpress.

Специалисты проанализировали данные о 272 550 взрослых в возрасте от 59 до 82 лет, которые заполняли анкеты о досуге в рамках исследования NIH-AARP, посвященного диете и здоровью. Выяснилось, что выполнение рекомендуемого количества различных физических упражнений в любой комбинации связано с более низким риском смерти вне зависимости от причины на 13 процентов.

Превышение рекомендуемых уровней физической активности еще больше снижало риск смерти, однако по мере повышения уровня наблюдалось уменьшение отдачи. Однако даже у людей, которые занимались рекреационной физической активностью, например, ходьбой ниже рекомендуемого уровня, риск смерти снижался на пять процентов.

Второе издание Руководства по физической активности для американцев рекомендует, чтобы взрослые занимались аэробной физической активностью средней интенсивности от 2,5 до 5 часов или уделяли от 1,25 до 2,5 часов аэробной физической активности высокой интенсивности каждую неделю.

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Александр Еникеев
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