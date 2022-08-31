Шубенков одной фразой оценил состояние российской легкой атлетики

Шубенков оценил состояние легкой атлетики в России фразой «больной скорее мертв, чем жив»

Чемпион мира в беге с барьерами Сергей Шубенков оценил состояние легкой атлетики в России одной фразой. Его слова в среду, 31 августа, приводит РИА Новости.

«Больной скорее мертв, чем жив, я неоднократно говорил. Но это происходит не только в России. Мировая легкая атлетика, скорее, имеет тренд на увядание. Трибуны пустые не только в России», — заявил спортсмен. Он объяснил, что высокие рейтинги чемпионатов мира в Орегоне и в Лондоне больше связаны с удачным выбором локации.

Ранее чемпионка мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова заявила, что среди российских легкоатлетов ходят разговоры о смене гражданства. «Я не вижу [других выходов]. Либо заканчивать карьеру, либо менять паспорт», — призналась Сидорова.

Шубенков — чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами, рекордсмен России и трехкратный чемпион Европы на этой дистанции.