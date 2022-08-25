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Спорт

Чемпионка мира оценила будущее российских легкоатлетов фразой «меняйте паспорт»

Чемпионка мира Сидорова оценила будущее российских легкоатлетов фразой «меняйте паспорт»

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Чемпионка мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова в интервью YouTube-каналу Виктора Кравченко фразой «меняйте паспорт» оценила будущее российских легкоатлетов.

Легкоатлетка подтвердила, что среди спортсменов ходят разговоры о том, чтобы сменить спортивное гражданство. «Я не вижу [других выходов]. За последние несколько лет я таким пессимистом стала. Либо заканчивать карьеру, либо менять паспорт», — заявила она. Сидорова добавила, что готова закончить карьеру, так как завоевала медали на главных международных стартах, и посочувствовала молодым атлетам, у которых не было такой возможности.

Сидорова является чемпионкой Европы 2014 года и чемпионкой мира 2019 года. На ее счету также серебро Олимпийских игр 2020 года в Токио.

В 2015 году Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приостановила деятельность Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) из-за систематических нарушений россиянами антидопинговых правил. Российские спортсмены могли выступать на международных соревнованиях только после получения индивидуальных разрешений и в нейтральном статусе. В начале марта россиян полностью отстранили от турниров под эгидой IAAF.

Анастасия Борисова
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