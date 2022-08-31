Назван способ получить максимальную скидку при покупке жилья

Альтернативные сделки назвали способом купить жилье с максимальной скидкой

Альтернативные сделки с недвижимостью назвали способом приобрести квартиру на вторичном рынке с максимальным дисконтом. Об этом «Ленте.ру» сообщил генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков.

По словам эксперта, при альтернативных сделках продавец может дать покупателю большую скидку при покупке своего жилья, так как ему хочется скорее избавиться от старой квартиры и приобрести новую. В таком случае собственники готовы снижать свои требования по финансам, для того чтобы поскорее провести операцию.

Летенков подчеркнул, что торг при приобретении квартир в данный момент доступен в 99 процентах случаев. Он отметил, что сейчас средний размер скидки в Москве при продаже жилья составляет от 500 тысяч до миллиона рублей — в 2021 году этот показатель находился на уровне 50–200 тысяч рублей.

По сравнению с мартом 2022 года в августе число предложений с заявленной возможностью снизить окончательную цену увеличилось на 119,49 процента. В данный момент торговаться готовы собственники 3,55 тысячи столичных объектов. По мнению эксперта, увеличение числа согласных на скидку владельцев жилья связано с невысоким спросом на недвижимость.

В августе специалист по вопросам недвижимости риелторской компании «Полезные люди» Роман Караваев предсказал, что в ближайшее время цены на вторичное жилье резко повышаться не будут. При этом число продавцов вторичной недвижимости, готовых предоставить скидку в 20–25 процентов, будет расти, особенно среди тех, кому нужно срочно продать жилье.