Риелтор рассказал о будущем цен на недвижимость в России

Риелтор Караваев предрек повышение цен на покупку и аренду жилья в России осенью

Пиковый рост цен на вторичное жилье в России пришелся на апрель, затем остановился и постепенно пошел на снижение, рассказал «Ленте.ру» специалист по вопросам недвижимости риелторской компании «Полезные люди» Роман Караваев. Он поделился прогнозом относительно того, как изменятся цены на вторичную и первичную недвижимость, а также аренду квартиросенью.

«Как гласит закон экономики, спрос рождает предложение. Спрос на недвижимость умеренно сократился, а предложение увеличивается. Владельцы вторичного жилья все чаще заявляют о готовности предоставить скидки. Другой вопрос — ипотека — ее ставки пока еще не снижаются. Тем не менее государство не заинтересовано в негативной атмосфере спроса-предложения в рамках недвижимости», — высказался риелтор о ситуации на рынке.

Вторичное жилье

По словам эксперта, рынок вторичного жилья тесно связан с новостройками, так как люди очень часто приобретают новостройки за деньги, вырученные от продажи вторичного жилья. А продавцы вторичного жилья стараются нарастить цены в унисон с повышением цен на сегмент новостроек. Сейчас цены, несмотря на уменьшение спроса, продолжают быть стабильными, подчеркнул он.

«Дело в том, что рынок недвижимости тесно связан с экономикой страны и банковским сектором. Здесь функционируют триллионы рублей, и, если недвижимость не будет приносить прежний уровень доходов, пострадает не только экономика, но и банковский сектор. Банки часто участвуют в сделках со строительными компаниями, а застройщики не берут деньги от покупателей напрямую, как и застройщики редко вкладывают свои финансы», — объяснил Караваев.

Повышение цены на вторичную недвижимость в апреле было связано с уходом производителей стройматериалов с российского рынка и меняющейся ситуацией, обозначил он. Однако к середине года рынок недвижимости реабилитировался, с одной стороны, за счет падения ключевой ставки, с другой — за счет запуска девелоперами акций и специальных предложений, которые стали своего рода драйвером продаж.

Я думаю, радикального скачка цен не будет. Количество продавцов вторичного жилья, готовых предоставить скидку в 20-25 процентов будет расти, особенно среди продавцов, которым нужно срочно продать жилье Роман Караваев риелтор

Новостройки

Что касается первичной недвижимости, то важно понимать, что она особенно актуальна для бизнеса, уточнил специалист, так как ее часто берут не столько для проживания, сколько для аренды и прочих бизнес-планов.

«Здесь, склоняюсь, будет тоже заметно подорожание, так как ожидаются льготные программы, спрос повысится, а вслед за этим — и цены, но их "потолок" уже достигнут, намного выше уже вряд ли будет. Если же будет применена разумная формула по господдержке, модернизация отечественных производителей стройматериалов, то это повлечет снижение цен», — поделился мнением Караваев.

Аренда

Если говорить об аренде жилья, то здесь подорожание возможно уже с конца августа, убежден эксперт, и эта ситуация типична для сезона — многие возвращаются с дач в города.

Цены поднимутся на 9-13 процентов, однако в крупных городах таких, как Москва, Санкт-Петербург, аренда может вырасти минимум на 10 процентов. Если она не будет приносить ожидаемый спрос, то и цены, безусловно, упадут вниз Роман Караваев риелтор

Ранее «Лента.ру» со ссылкой на исследование агентства недвижимости Kobaladze Realty сообщала о том, что в Москве на 13,9 процента подешевели многокомнатные квартиры в новостройках.

По данным «Коммерсанта», резкое сокращение продаж новостроек на рынке Москвы и Подмосковья вынуждает застройщиков жилья предлагать покупателям скидки вплоть до 25 процентов.