В Москве подешевел один тип жилья

Kobaladze Realty: многокомнатные новостройки в Москве подешевели на 13,9 процента

В Москве подешевели многокомнатные квартиры в новостройках. О том, что стоимость одного типа жилья в столице снизилась, сообщается в исследовании агентства недвижимости Kobaladze Realty, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

По итогам семи месяцев 2022 года средняя стоимость квадратного метра в многокомнатных квартирах на первичном рынке Москвы упала на 13,9 процента, или 53,1 тысячи рублей. На данный момент «квадрат» в таких объектах можно приобрести за 326,4 тысячи рублей. Незначительное снижение цен также зафиксировали в сегменте трехкомнатных квартир. Квадратный метр в таком жилье подешевел на 1,7 процента, или 5,4 тысячи рублей, и составил 311,7 тысячи рублей.

При этом студии и однокомнатные квартиры в новостройках подорожали. С начала года средняя стоимость квадратного метра в студиях выросла на 8,7 процента, или на 26,3 тысячи рублей. В среднем «квадрат» оценивается в 33,9 тысячи рублей. Метр в однокомнатном жилье подорожал на 7,4 процента, или 23,3 тысячи рублей, до 337,4 тысячи рублей.

Ранее в августе россиянам назвали города, обогнавшие Москву по росту цен на первичное жилье. Лидерами рейтинга стали Казань, Ростов-на-Дону и Нижний Новгород. Сильнее, чем в столице, первичное жилье также подорожало в Челябинске и Перми. Сама Москва заняла в списке 14 место.