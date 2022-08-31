Бывший советник президента рассказал о трех жизнях Горбачева

Бывший советник президента Станкевич назвал Горбачева выдающимся реформатором

Бывший президент СССР Михаил Горбачев прошел типичный для российского реформатора путь. Отношение к нему не всегда справедливо, но это по-человечески понятно. Воспоминаниями о политике с «Лентой.ру» поделился историк, политолог, советник президента России по политическим вопросам с 1991 по 1993 год Сергей Станкевич.

По его словам, Михаил Сергеевич Горбачев прожил три жизни.

«Одна из них была жизнью правоверного члена ленинско-сталинской коммунистической партии, в которой он прошел все этажи ветви власти вплоть до самого высшего. Вторая жизнь для Горбачева наступила, когда он возглавил партию и страну, называвшуюся Советским Союзом в 1985 году. Тогда он стал, несомненно, выдающимся реформатором, и в течение шести лет он пытался реформировать уже серьезно проблемную и даже больную политическую и экономическую системы Советского Союза. И третья жизнь была у Горбачева после политики, когда он в основном наблюдал за все более отдаленными последствиями своих реформ и пытался их анализировать, работал уже на историю», — сказал он.

Михаил Горбачев управлял СССР с 1985 по 1991 год. При нем в стране началась перестройка, которая была задумана как комплекс политических и экономических реформ. Она же привела к распаду Советского Союза. Также Горбачев проводил политику гласности, которая позволяла открыто обсуждать и критиковать действия власти в СМИ. Во время правления Горбачева в 1986 году произошла катастрофа в Чернобыле, в 1989 году были выведены войска из Афганистана. В 1991 году Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП), выступавший за сохранение СССР, пытался отстранить его от власти, но путч провалился.

Это был во многом типичный для любого реформатора в нашей стране путь. В России, как бы они ни называлась, никогда не было счастливых реформаторов. И Горбачев в этом смысле не был исключением Сергей Станкевич историк, политолог

«К Горбачеву очень несправедливы его бывшие и нынешние соотечественники. Причина несправедливости понятна по-человечески. Западные лидеры видят в связи с Горбачевым мирный выход из почти 45-летней холодной войны, возможность того, что мы отступили от граней ядерной катастрофы. Они видят внешнюю сторону горбачевских реформ. А люди, живущие в России и в других республиках, видят в первую очередь то, как эти реформы сказались на их личных и семейных судьбах. И здесь далеко не все было благополучно и далеко не у всех. Да, это психологически понятно и по-человечески может быть и оправдано, но это исторически не справедливо», — считает Сергей Станкевич.

Сейчас, когда Михаил Сергеевич Горбачев, первый и последний президент СССР находится за последним порогом, и на самом главном для всех нас суде — на суде истории, — я думаю, что чаша все-таки склонится на этом суде в положительную сторону для Михаила Сергеевича. Мы должны ему сказать «прощайте и простите», и оба эти слова будут уместны Сергей Станкевич историк, политолог

Бывший президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа на 92 году жизни после продолжительной болезни в Центральной клинической больнице. Политика похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с супругой Раисой согласно его завещанию.