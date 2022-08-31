В России повысился спрос на старые квартиры

Спрос на «вторичку» по итогам августа 2022 года повысился в 3,6 раза относительно мая

Спрос на вторичную недвижимость в России по итогам августа 2022 года относительно мая повысился в 3,6 раза — тогда этот параметр находился на критически низком уровне. Об этом сообщил директор компании «Этажи» Ильдар Хусаинов, пишут «Известия».

По словам Хусаинова, спрос на «вторичку» со стороны россиян постоянно растет. Он отметил, что на выбор старого жилья гражданами влияет значительный рост дисконта. В период с июля по август доля скидки при продаже жилья достигла рекордных значений в 5,6-5,8 процента. Годом ранее этот показатель был в два раза меньше.

Эксперт объяснил, что спрос на вторичное жилье был бы выше, если бы не достаточно высокие ставки по ипотеке. При этом он назвал покупку недвижимости в период сравнительно высоких ставок выгодной стратегией. За счет того, что в такое время собственники жилья охотнее предоставляют покупателям большие дисконты на жилье, последние сначала выигрывают от полученной скидки, а затем рефинансируют заем под более низкий процент и вновь уменьшают итоговую сумму.

Специалист добавил, что размер скидки со стороны продавцов постепенно начал уменьшаться. Он ожидает, что благодаря дальнейшему снижению ипотечных ставок и притока на рынок инвесторов в осенние месяцы тенденция усилится.

В августе риелтор Светлана Наумова предсказала рост цен на вторичную недвижимость до конца года. По ее словам, стоимость жилья в новостройках к концу года также увеличится — примерно до десяти процентов.