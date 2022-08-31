«Зенит» начал выступление в Кубке России с победы

«Зенит» со счетом 2:0 обыграл «Факел» в матче Кубка России

Петербургский «Зенит» на своем поле обыграл воронежский «Факел» в матче первого тура группового этапа Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 31 августа, и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей дублем отметился колумбийский нападающий Матео Кассьера.

«Зенит» начал выступление в турнире с победы, набрал три очка и возглавил группу D. «Факел» с нулем очков замыкает турнирную таблицу.

«Зенит» в следующем туре Кубка России 14 сентября на выезде сыграет с «Крыльями Советов». «Факел» днем позже на чужом поле встретится со «Спартаком».