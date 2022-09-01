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Спорт

Тренер сборной России назвал условие возможного возвращения Кокорина в команду

Никифоров заявил, что Кокорин может вернуться в сборную России, если начнет играть

Фото: Андрей Пронин / РИА Новости

Помощник главного тренера сборной России по футболу Юрий Никифоров оценил возможность возвращения форварда кипрского «Ариса» Александра Кокорина в национальную команду. Об этом сообщает РИА Новости.

«Возможно ли, что обратим внимание на Кокорина? Пускай сначала он начнет играть», — такое условие назвал Никифоров. Он также пожелал форварду удачи и добавил, что рад за него.

31 августа стало известно, что российский нападающий перешел из «Фиорентины» в «Арис» на правах аренды. Ранее сообщалось, что футболист ведет переговоры еще с одним кипрским клубом — «Аполлоном».

Кокорин присоединился к «Фиорентине» в январе 2021-го. Контракт россиянина рассчитан до июня 2024 года. За итальянскую команду нападающий провел 11 матчей, не отметившись результативными действиями.

Алексей Гусев
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