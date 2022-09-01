Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что считает фаворитом US Open Рафаэля Надаля

Российский теннисист Даниил Медведев назвал фаворита US Open 2022. Его слова приводит Eurosport.

«Я считаю, что Рафа [Надаль] большой фаворит. Он победил меня, когда мы играли с ним здесь в последний раз и вообще не проигрывал турниры серии "Большого шлема" в этом сезоне. Он снялся по ходу Уимблдона, а это не то же самое», — заявил спортсмен.

Медведев также ответил на вопрос, считает ли себя фаворитом турнира. «Я рад видеть свое имя иногда в этом списке. Думаю: "Здорово. Это означает, что я хорошо играю в теннис"», — добавил россиянин.

В июле Надаль снялся с полуфинала Уимблдона из-за травмы. Медицинское обследование выявило у него семимиллиметровый разрыв одной из мышц живота.

Медведев — действующий чемпион US Open. В финале прошлогоднего турнира он оказался сильнее серба Новака Джоковича. На протяжении 15 недель россиянин возглавляет рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов.