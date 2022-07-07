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Спорт

Надаль снялся с полуфинала Уимблдона

Испанский теннисист Рафаэль Надаль снялся с полуфинала Уимблдона из-за травмы живота

Фото: Hannah Mckay / Reuters

Испанский теннисист Рафаэль Надаль снялся с полуфинала Уимблдона. Об этом сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на пресс-конференцию спортсмена.

Спортсмен прекратил выступление на турнире из-за травмы. Отмечается, что медицинское обследование выявило у Надаля семимиллиметровый разрыв одной из мышц живота.

Надаль получил травму в победном четвертьфинальном матче против американца Тейлора Фрица. Во втором сете 36-летний испанец брал медицинский тайм-аут, а команда советовала ему досрочно завершить встречу.

Из-за снятия Надаля его соперник по полуфинальной игре австралиец Ник Кирьос автоматически прошел в финал турнира. В итоговом матче он встретится с лучшим в паре Новак Джокович — Кэмерон Норри.

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