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Спорт

Надаль выиграл «Ролан Гаррос»

Рафаэль Надаль победил Каспера Рууда и снова выиграл «Ролан Гаррос»

Фото: Yves Herman / Reuters

Испанский теннисист Рафаэль Надаль выиграл «Ролан Гаррос». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финале турнира 36-летний испанец одержал победу над соперником из Норвегии Каспером Руудом со счетом 6:3, 6:3, 6:0. Надаль снова завоевал трофей. Испанский теннисист в 14-й раз в карьере стал триумфатором «Ролан Гаррос». Кроме того, он 22 раза выиграл турнир «Большого шлема».

В полуфинале Надаль оказался сильнее немецкого теннисиста Андрея Зверева. На стадии четвертьфинала он сломил сопротивление первой ракетки мира серба Новака Джоковича.

Надаль расположился на пятом месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Испанец не возглавлял рейтинг с 2008 года.

Николай Костюков
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