Надаля раскритиковали за использование обезболивающих уколов на «Ролан Гаррос»

Врач Ру заявил, что обезболивающие уколы могли улучшить результат Надаля на «Ролан Гаррос»

Французский рентгенолог Адриен Ру раскритиковал испанского теннисиста Рафаэля Надаля за использование обезболивающих уколов на «Ролан Гаррос». Его слова приводит Ouest-France.

По словам врача, с юридической точки зрения Надаль не обманывал, так как в теннисе нет правил, запрещающих инъекции анестетиков. Однако использование медицинских препаратов сомнительно с этической точки зрения. «Это помогает уменьшить его боль, возможно, даже стереть ее, что позволяет ему поддерживать свой обычный уровень производительности. Боль обычно снижает производительность, но инъекция позволяет ему быть настолько же эффективным, чтобы иметь возможность помочь улучшить свои результаты, будучи травмированным», — объяснил специалист.

Ранее Надаль заявлял, что отказался бы от очередного титула победителя «Ролан Гаррос» ради новой стопы. «Я был бы рад жить с новой стопой. Победы — это прекрасно, но жизнь намного важнее любого титула. Особенно после той карьеры, которая у меня была», — поделился он.

5 июня Надаль в 14-й раз выиграл «Ролан Гаррос». В финале турнира 36-летний испанец одержал победу над соперником из Норвегии Каспером Руудом. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3, 6:0.

