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Спорт

Надаль назвал условие для отказа от победы на «Ролан Гаррос»

Надаль заявил, что отказался бы от победы на «Ролан Гаррос», если бы получил новую стопу

Фото: Susan Mullane / Reuters

Испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил, что отказался бы от очередного титула победителя «Ролан Гаррос» ради новой стопы. Такое условие спортсмен назвал в разговоре с журналистом Хосе Моргадо, который опубликовал беседу в Twitter.

«Я был бы рад жить с новой стопой. Победы — это прекрасно, но жизнь намного важнее любого титула. Особенно после той карьеры, которая у меня была», — рассказал Надаль.

Ранее 3 июня испанец в 14-й раз в карьере вышел в финал «Ролан Гаррос». В полуфинале соперник испанца Александр Зверев из Германии получил травму и не смог продолжить матч.

Соперника по финалу Надаль узнает после встречи норвежца Каспера Рууда с хорватом Марином Чиличем. Испанец может выиграть 22-й титул на турнирах «Большого шлема». В его активе 13 побед на «Ролан Гаррос».

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Алексей Гусев
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