Надаль назвал условие для отказа от победы на «Ролан Гаррос»

Надаль заявил, что отказался бы от победы на «Ролан Гаррос», если бы получил новую стопу

Испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил, что отказался бы от очередного титула победителя «Ролан Гаррос» ради новой стопы. Такое условие спортсмен назвал в разговоре с журналистом Хосе Моргадо, который опубликовал беседу в Twitter.

«Я был бы рад жить с новой стопой. Победы — это прекрасно, но жизнь намного важнее любого титула. Особенно после той карьеры, которая у меня была», — рассказал Надаль.

Ранее 3 июня испанец в 14-й раз в карьере вышел в финал «Ролан Гаррос». В полуфинале соперник испанца Александр Зверев из Германии получил травму и не смог продолжить матч.

Соперника по финалу Надаль узнает после встречи норвежца Каспера Рууда с хорватом Марином Чиличем. Испанец может выиграть 22-й титул на турнирах «Большого шлема». В его активе 13 побед на «Ролан Гаррос».

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