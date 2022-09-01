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Спорт

9-летний сын Плющенко исполнил «финт Неймара» на тренировке

Александр, сын Евгения Плющенко, исполнил «финт Неймара» на футбольной тренировке

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Сын бывшего российского фигуриста, а ныне тренера Евгения Плющенко Александр исполнил «финт Неймара» на футбольной тренировке. Видео опубликовано на его странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

9-летний спортсмен повторил фирменное движение бразильца с переводом мяча из-за спины. «Если бы я не был фигуристом, я бы стал футболистом», — говорится в описании ролика.

В сентябре 2021-го сообщалось, что сын Плющенко сломал руку во время игры в футбол. Он стоял на воротах, неудачно отбил мяч и получил перелом лучевой кости.

Плющенко-младший известен в сети как Гном Гномыч. Он занимается фигурным катанием в академии «Ангелы Плющенко» под руководством отца, участвует в ледовых шоу, а также имеет несколько рекламных контрактов.

Ксения Курашкина
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