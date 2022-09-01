Главный тренер МЮ прокомментировал решение Роналду остаться в клубе

Главный тренер МЮ Эрик тен Хаг заявил, что Криштиану Роналду рад остаться в клубе

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» (МЮ) Эрик тен Хаг прокомментировал решение португальского нападающего Криштиану Роналду остаться в команде. Его слова приводит SkySports.

«Мы довольны им. Он рад остаться, иначе его бы с нами не было. Мы на одной волне», — заявил тренер. Специалист добавил, что форвард понимает, каковы требования клуба, и вписывается в его систему.

1 сентября с закрытием трансферного окна стало известно, что португалец останется в «Манчестер Юнайтед». Ранее сообщалось о переговорах агента футболиста Жорже Мендеша с «Наполи», «Миланом», «Боруссией» и «Челси».

Летом неоднократно появлялись сообщения об уходе Роналду из «Юнайтед». Футболист высказывал недовольство трансферной политикой и результатами клуба, в том числе непопаданием в Лигу чемпионов.