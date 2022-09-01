В США родители нашли в школьных учебниках информацию о 9 гендерах и возмутились

Fox News: в школах Калифорнии ввели учебники, в которых выделено девять гендеров

В школах США в программу ввели учебники, в которых выделено девять гендеров и более десяти видов сексуальных ориентаций. Об этом сообщает телеканал Fox News.

В учебниках, которыми решили пользоваться в южном школьном округе Калифорнии Ньюпорт-Меса, утверждается, что всего существует девять типов гендерной идентичности. Авторы учебника поясняют, что человек может считать себя андрогинной, небинарной, цисгендерной, бигендерной, агендерной, трансгендерной, гендерфлюидной или гендерно неконформной личностью, а также по желанию оставлять под вопросом свою гендерную принадлежность и не относить себя ни к одному из упомянутых типов.

По данным канала, родители, которые нашли в новых учебниках эту информацию, начали выражать возмущение, упрекая школы в сексуализации школьников. «Они сексуализируют наших детей и нормализуют сексуальное поведение [в юном возрасте]», — пожаловалась журналистам мать одного из учащихся Алисия Бегет.

Собеседница телеканала заявила, что данный эпизод — часть более глобальной повестки, о которой хорошо осведомлены «те, кто находятся на самом верху», и раскритиковала взрослых за то, что они позволяют сексуализировать детей, заставляя их думать, что все, что им рассказывают, — нормально.

Журналисты телеканала опубликовали несколько страниц новых учебников, по которым видно, что авторы предлагают детям ознакомиться с типами романтической и сексуальной ориентации.

Fox News отмечает, что ранее журналистам стало известно о том, что упомянутый округ одобрил программу полового воспитания Teen Talk («Подростковые беседы»), нацеленную на учащихся средней и старшей школы. В серии видеоуроков программы рассматриваются различные вопросы, связанные с взрослением и половым воспитанием, однако некоторые из тем вызвали вопросы — к примеру, журналисты обратили внимание на видео «Каково это быть трансгендером в старшей школе», в котором двое подростков обсуждают гендерный переход. Помимо этого, их внимание привлекли изображения половых органов, а также подробное объяснение отличий тех, кто совершили обрезание.

В апреле 2022 года сообщалось, что гражданам США разрешили при подаче заявки на оформление паспорта указывать в графе пол помимо мужского и женского также «X». Отмечалось, что первым гражданином Соединенных Штатов, который получил паспорт с отметкой о гендере «X» стал Дана Ззиим — интерсексуал с небинарной гендерной принадлежностью.