В Италии заявили о запрете семьи Зеленского сдавать виллу россиянам

La Stampa: супруга Зеленского запретила сдавать виллу в Италии россиянам

Семья президента Украины Владимира Зеленского категорически запретила сдавать виллу, расположенную в итальянском городе Форте-деи-Марми, россиянам. Об этом заявил La Stampa агент по недвижимости Клаудио Сальвини.

По его словам, это было личным требованием первой леди Украины Елены Зеленской. Таким образом Сальвини опроверг появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что виллу арендовала пара россиян.

«Это фейковые сообщения. Вилла была арендована парой на лето, контракт на имя мужчины», — сообщил агент, не уточнив национальность и гражданство арендаторов. Сальвини также отметил, что в настоящий момент дом пустует и доступен для аренды.

По мнению собеседника издания, слухи о том, что на вилле проживают россияне, могли быть связаны с тем, что кто-то услышал русскую речь рядом и подумал, что это арендаторы. «Я категорически отрицаю это. Может быть, это были гости», — добавил он.

Ранее издание Il Tirreno сообщило, что виллу Зеленского арендовала пара россиян. Уточнялось, что сами съемщики проживают в Лондоне. Журналисты рассказали, что россиянка выложила в интернет снимки из сада на территории дома.

В начале апреля мэр Форте-деи-Марми Бруно Мурци рассказал, что дом оформлен на фирму супруги главы Украины San Tommaso S.R.L. Недвижимость приобрели в августе 2015 года. Согласно финансовой декларации за 2018 год, поместье обошлось Зеленским почти в 3,2 миллиона евро.