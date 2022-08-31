В Италии сообщили о сдаче виллы Зеленского россиянам

Il Tirreno: итальянскую виллу президента Украины Зеленского арендовали россияне

Виллу президента Украины Владимира Зеленского, расположенную в итальянском городе Форте-деи-Марми, арендовала пара россиян. Информацию об этом опубликовало издание Il Tirreno.

Согласно данным газеты, сами съемщики проживают в Лондоне. Журналисты рассказали, что ранее россиянка выложила в интернет снимки из сада на территории дома. В издании также сообщили, что виллой украинского президента интересовались корейские туристы, планировавшие снять ее на август за 50-70 тысяч евро. С ними сотрудничало местное агентство недвижимости, однако сделка так и не была оформлена. После этого, как утверждают в il Tirreno, жилье было сдано гражданам России.

После обнародования такой информации изданием представители других итальянских СМИ отправили запрос в риелторское агентство, в котором опровергли эти данные, назвав их фейковой новостью. При этом сотрудники подтвердили, что летом вилла была занята некой парой, но сейчас жилье снова свободно. В агентстве также заявили, что владельцы запретили сдавать недвижимость в аренду россиянам.

В апреле мэр Форте-деи-Марми Бруно Мурци поделился подробностями о вилле Зеленского. По его словам, тогда она была закрыта и находилась под охраной.