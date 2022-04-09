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Мэр итальянского города рассказал о вилле Зеленского

На итальянском курорте Форте-деи-Марми нашли виллу президента Украины Зеленского

Фото: AP

В итальянском курортном городе Форте-деи-Марми в Тоскане нашли виллу, которая косвенно принадлежит президенту Украины Владимиру Зеленскому. Дом оформлен на фирму супруги главы государства Елены Зеленской San Tommaso S.R.L, пишут «Известия» со ссылкой на слова мэра города Бруно Мурци.

Имущество президента задекларировано — согласно документам о его доходах, площадь виллы составляет 413 квадратных метров, в нем 15 комнат. Супруги приобрели недвижимость в августе 2015 года. Согласно финансовой декларации за 2018 год, поместье обошлось Зеленским почти в 3,2 миллиона евро.

Мэр Форте-деи-Марми рассказал, что никогда не видел в этом месте Владимира Зеленского, а вилла на данный момент закрыта и находится под охраной — после сообщений о ней СМИ к недвижимости приковано огромное внимание. В разговоре с журналистами газеты эксперт по элитной недвижимости Елена Юргенева рассказала, что сейчас дом можно оценить в 4,5–5 миллиона евро. Специалист отметила, что виллу можно назвать аскетичной и скромной — столь высокой ценой дом обязан престижному месторасположению в самом центре города.

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3 апреля

В сентябре 2021 года стало известно, что Зеленский решил избавиться от виллы в Форте-деи-Марми — на тот момент дом был самой дорогой недвижимостью в его владении. Объявление о продаже разместили на нескольких сайтах элитной недвижимости в Италии. Тогда местные риелторы рассказали, что особняк за 12 тысяч евро в месяц снимает семья из США, но арендаторы намеревались съезжать в начале октября.

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Нина Ташевская
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