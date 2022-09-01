Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Россия попросила ООН провести заседание в связи с ситуацией на ЗАЭС

Зампостпреда России при ООН попросил Совбез провести заседание в связи с ситуацией на ЗАЭС

Фото: Mike Segar / Reuters

Россия попросила, чтобы 6 сентября было проведено очередное заседание Совбеза ООН по ситуации на Запорожской АЭС. Об этом рассказал зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский, его слова опубликованы в личном Telegram-канале.

Он заявил, что Москва будет ждать выступления гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси и генсека ООН Антониу Гутерреша. «В свете непрекращающихся украинских обстрелов ЗАЭС и сегодняшней безрассудной провокации киевского режима, направленной на срыв визита на станцию инспекторов МАГАТЭ, Россия запросила на 6 сентября заседание СБ ООН», — рассказал он.

Утром 1 сентября сообщалось о высадке двух групп Вооруженных сил Украины на побережье Каховского водохранилища под Энергодаром, примерно в трех километрах на северо-восток от ЗАЭС. По данным Министерства обороны России, украинские десантники прибыли на семи лодках, сошли на берег и выдвинулись в сторону станции. Москва обвинила Киев в попытке устроить провокацию.

Позднее в этот же день на территорию станции прибыли эксперты МАГАТЭ. Спустя еще пару часов власти Запорожской области сообщили о завершении контртеррористической операции.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Наумова
Обсудить
Последние новости
В США объяснили провал контрнаступления Киева
Шестисантиметровый прут попал в глаз подростку в Подмосковье на футболе
Россиянин напал на инвалида ради телефона и попал под следствие
Девушка неудачно состригла длинные волосы в салоне и проплакала шесть дней
Теплякова не появилась в МГУ и не дала согласие на зачисление в «Синергию»
Пугачева после слов о желании «набить морду одному человеку» пожалела Соловьева
Названа причина отключения воды в крупном российском городе
Россия попросила ООН провести заседание в связи с ситуацией на ЗАЭС
Германия назвала закрытым вопрос репараций Польше
Корабли Балтфлота вышли в море для испытания подлодок
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.