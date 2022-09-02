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Спорт

Кокорин дебютировал за кипрский «Арис»

Российский форвард Александр Кокорин провел дебютный матч за кипрский «Арис»

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Российский форвард Александр Кокорин провел дебютный матч за кипрский «Арис». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Нападающий вышел на замену в начале второго тайма встречи с «Олимпиакосом» из Никосии в рамках чемпионата Кипра. Кокорин не отметился результативными действиями. Матч завершился со счетом 5:0 в пользу «Ариса».

31 августа стало известно, что российский нападающий перешел из «Фиорентины» в «Арис» на правах аренды. Ранее сообщалось, что футболист ведет переговоры еще с одним кипрским клубом — «Аполлоном».

Кокорин присоединился к «Фиорентине» в январе 2021-го. Контракт россиянина рассчитан до июня 2024 года. За итальянскую команду нападающий провел 11 матчей, не отметившись результативными действиями.

Дарья Коршунова
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