Кокорин дебютировал за кипрский «Арис»

Российский форвард Александр Кокорин провел дебютный матч за кипрский «Арис»

Российский форвард Александр Кокорин провел дебютный матч за кипрский «Арис». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Нападающий вышел на замену в начале второго тайма встречи с «Олимпиакосом» из Никосии в рамках чемпионата Кипра. Кокорин не отметился результативными действиями. Матч завершился со счетом 5:0 в пользу «Ариса».

31 августа стало известно, что российский нападающий перешел из «Фиорентины» в «Арис» на правах аренды. Ранее сообщалось, что футболист ведет переговоры еще с одним кипрским клубом — «Аполлоном».

Кокорин присоединился к «Фиорентине» в январе 2021-го. Контракт россиянина рассчитан до июня 2024 года. За итальянскую команду нападающий провел 11 матчей, не отметившись результативными действиями.