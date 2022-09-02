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Спорт

Россиянка выиграла чемпионат ФИДЕ по скоростным шахматам

Россиянка Екатерина Лагно выиграла чемпионат ФИДЕ по скоростным шахматам
Екатерина Лагно

Екатерина Лагно. Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Россиянка Екатерина Лагно выиграла чемпионат Международной шахматной федерации (ФИДЕ) по скоростным шахматам. Об этом сообщает РИА Новости.

В финале турнира Лагно победила китайскую шахматистку Хоу Ифань. Встреча завершилась со счетом 15-13.

В полуфинальном матче, который прошел 17 августа, Лагно обыграла индианку Рамешбабу Вайшали со счетом 15,5-10,5. Ифань в своем полуфинале оказалась сильнее россиянки Валентины Гуниной, обыграв ее со счетом 14-12.

Чемпионат проходил в онлайн-формате. Призовой фонд турнира составил 70 тысяч долларов.

Россияне продолжают выступления на турнирах ФИДЕ под нейтральным флагом. Весной 2023 года российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграет против представителя Китая Дина Лижэня в матче за мировую шахматную корону.

Дарья Коршунова
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