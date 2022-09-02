Россиянка выиграла чемпионат ФИДЕ по скоростным шахматам
Россиянка Екатерина Лагно выиграла чемпионат ФИДЕ по скоростным шахматам
Россиянка Екатерина Лагно выиграла чемпионат Международной шахматной федерации (ФИДЕ) по скоростным шахматам. Об этом сообщает РИА Новости.
В финале турнира Лагно победила китайскую шахматистку Хоу Ифань. Встреча завершилась со счетом 15-13.
В полуфинальном матче, который прошел 17 августа, Лагно обыграла индианку Рамешбабу Вайшали со счетом 15,5-10,5. Ифань в своем полуфинале оказалась сильнее россиянки Валентины Гуниной, обыграв ее со счетом 14-12.
Чемпионат проходил в онлайн-формате. Призовой фонд турнира составил 70 тысяч долларов.
Россияне продолжают выступления на турнирах ФИДЕ под нейтральным флагом. Весной 2023 года российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграет против представителя Китая Дина Лижэня в матче за мировую шахматную корону.