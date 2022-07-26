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Ян Непомнящий сыграет за мировую шахматную корону весной

Ян Непомнящий сыграет с Дин Лижэнем за титул чемпиона мира по шахматам весной 2023 года
Ян Непомнящий

Ян Непомнящий. Фото: City News Moskva / Globallookpress.com

Генеральный директор Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Эмиль Сутовский заявил, что матч за мировую шахматную корону пройдет весной 2023 года. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Матч намечен на апрель-май 2023-го. За титул чемпиона мира сыграют российский гроссмейстер Ян Непомнящий и представитель Китая Дин Лижэнь. В том случае, если кто-то из участников откажется от матча, заменить его сможет бронзовый призер Турнира претендентов Теймур Раджабов из Азербайджана.

20 июля стало известно, что действующий обладатель титула норвежец Магнус Карлсен отказался играть с Непомнящим. Он сослался на нехватку мотивации. В ФИДЕ отметили, что норвежец не столкнется с санкциями за отказ. Согласно регламенту, соперником россиянина станет Лижэнь, занявший второе место на Турнире претендентов.

В декабре 2021-го Карлсен обыграл Непомнящего в матче за звание чемпиона мира. Норвежец одержал победу со счетом 7,5:3,5.

Николай Костюков
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