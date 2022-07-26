Ян Непомнящий сыграет за мировую шахматную корону весной

Ян Непомнящий сыграет с Дин Лижэнем за титул чемпиона мира по шахматам весной 2023 года

Генеральный директор Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Эмиль Сутовский заявил, что матч за мировую шахматную корону пройдет весной 2023 года. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Матч намечен на апрель-май 2023-го. За титул чемпиона мира сыграют российский гроссмейстер Ян Непомнящий и представитель Китая Дин Лижэнь. В том случае, если кто-то из участников откажется от матча, заменить его сможет бронзовый призер Турнира претендентов Теймур Раджабов из Азербайджана.

20 июля стало известно, что действующий обладатель титула норвежец Магнус Карлсен отказался играть с Непомнящим. Он сослался на нехватку мотивации. В ФИДЕ отметили, что норвежец не столкнется с санкциями за отказ. Согласно регламенту, соперником россиянина станет Лижэнь, занявший второе место на Турнире претендентов.

В декабре 2021-го Карлсен обыграл Непомнящего в матче за звание чемпиона мира. Норвежец одержал победу со счетом 7,5:3,5.