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Литва предложит союзникам анкетировать россиян при въезде

Литва захотела предложить европейским странам анкетировать граждан России при въезде
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Фото: Ints Kalnins / Reuters

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что страна предложит проводить анкетирование россиян Эстонии, Латвии, Польше и Финляндии в рамках будущего регионального решения, касающегося выдачи туристических виз гражданам России, передает ТАСС.

«Въезд граждан России в страны-члены ЕС, в Литву в нынешних геополитических условиях является вызовом национальной безопасности, поэтому мы у границы имеем право убедиться в том, что въезжающие лица не несут угрозы национальной безопасности, имеем право задать определенные вопросы по действиям России, по Крыму», — считает министр.

Как ранее утверждал Ландсбергис, россияне, желающие пересечь литовскую границу, должны высказаться против проведения специальной военной операции на Украине и «признать» Крым украинским. В противном случае допуск граждан России «не отвечает интересам национальной безопасности» — им будет отказано во въезде.

Поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь предложил, в свою очередь, анкетировать литовцев. Он считает, что граждан страны нужно спрашивать о событиях 1991 года. По мнению Рябоконя, литовская сторона потребовала от СССР антиконституционального отделения и устроила провокации, которые привели к жертвам. В ответ на данное заявление МИД Литвы вручил ему ноту протеста.

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Кристина Есикова
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