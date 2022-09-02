Литва предложит союзникам анкетировать россиян при въезде

Литва захотела предложить европейским странам анкетировать граждан России при въезде

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что страна предложит проводить анкетирование россиян Эстонии, Латвии, Польше и Финляндии в рамках будущего регионального решения, касающегося выдачи туристических виз гражданам России, передает ТАСС.

«Въезд граждан России в страны-члены ЕС, в Литву в нынешних геополитических условиях является вызовом национальной безопасности, поэтому мы у границы имеем право убедиться в том, что въезжающие лица не несут угрозы национальной безопасности, имеем право задать определенные вопросы по действиям России, по Крыму», — считает министр.

Как ранее утверждал Ландсбергис, россияне, желающие пересечь литовскую границу, должны высказаться против проведения специальной военной операции на Украине и «признать» Крым украинским. В противном случае допуск граждан России «не отвечает интересам национальной безопасности» — им будет отказано во въезде.

Поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь предложил, в свою очередь, анкетировать литовцев. Он считает, что граждан страны нужно спрашивать о событиях 1991 года. По мнению Рябоконя, литовская сторона потребовала от СССР антиконституционального отделения и устроила провокации, которые привели к жертвам. В ответ на данное заявление МИД Литвы вручил ему ноту протеста.