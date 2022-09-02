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Полиция задержала сбежавшего после убийства сожительницы россиянина

В Воронежской области задержали россиянина, подозреваемого в убийстве женщины в Липецке

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

В Воронежской области задержали 52-летнего россиянина, подозреваемого в убийстве женщины в Липецке. Об этом в пятницу, 2 сентября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, 2 сентября в доме на улице Белянского в Липецке было обнаружено тело женщины с множеством ножевых ранений. Следователи и оперативники детально изучили место происшествия и записи с камер наблюдения. Главным подозреваемым оказался сожитель жертвы преступления, которого объявили в розыск. Вскоре полицейские вышли на след предполагаемого убийцы, сбежавшего с места преступления, и задержали его на территории Воронежской области.

«СКР расследует уголовное дело по статье 105 ("Убийство") УК РФ. В ближайшее время он [подозреваемый] будет доставлен в региональный СК России для производства следственных действий», — сообщили в СКР.

11 августа сообщалось, что в Краснодаре 47-летний мужчина забил до смерти молотком сожительницу и вызвал полицию.

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Владимир Седов
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