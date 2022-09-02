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Спорт

Клуб АПЛ подписал 21 нового игрока и установил рекорд

Клуб АПЛ «Ноттингем» подписал 21 нового игрока в летнее трансферное окно, установив рекорд

Фото: Matthias Koch / imago-images.de / Globallookpress.com

Клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ноттингем» установил новый рекорд по количеству игроков, перешедших в команду за одно трансферное окно. Об этом сообщает ESPN.

«Ноттингем» совершил 21 подписание за лето. Самым дорогим стал трансфер Моргана Гиббс-Уайта из «Вулверхэмптона». Общая сумма сделки по британскому футболисту может достигнуть 42,5 миллиона фунтов стерлингов (49,3 миллиона долларов).

Предыдущий рекорд АПЛ по количеству переходов за одно трансферное окно установил «Кристал Пэлас» в 2013 году. Тогда в команде появилось 17 новичков.

В сезоне-2022/2023 «Ноттингем» вернулся в АПЛ спустя 23 года. Ранее команда выступала в Чемпионшипе и английской Лиге 1 (втором и третьем дивизионах чемпионата страны).

26 августа стало известно, что в «Челси» может перейти полузащитник «Динамо» и сборной России Арсен Захарян. Однако позднее бело-голубые сообщили о срыве трансфера из-за технических проблем.

Ксения Курашкина
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