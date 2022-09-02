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Прекращение обстрелов Запорожской АЭС связали с миссией МАГАТЭ

Военный эксперт Леонков заявил, что прекращение обстрелов ЗАЭС связано с миссией МАГАТЭ

Фото: Anna Voitenko / Reuters

Обстрелы Запорожской АЭС прекратились в связи с тем, что Киев не хочет давать миссии МАГАТЭ поводы для сомнений в непричастности Вооруженных сил Украины (ВСУ) к созданию угрозы безопасности электростанции. Дальнейшие действия Украины будут зависеть от выводов комиссии. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал военный эксперт Алексей Леонков.

Власти Запорожской области заявили о том, что обстрелы АЭС прекратились. Также сообщалось, что миссия МАГАТЭ больше не имеет вопросов по работе Запорожской АЭС. Помимо этого, делегация занесла все объекты станции в специальные протоколы. В них же были записаны все факты обстрелов.

«На АЭС ведь до сих пор остались представители миссии МАГАТЭ, — напомнил Леонков. — И давать им лишний повод делать выводы о том, что стреляют именно ВСУ, Украина не собирается. Кроме того, такая низкая активность, "день тишины", может быть обусловлена еще и тем, что планируемая операция по захвату электростанции провалилась. Организаторы решили не форсировать события».

Леонков также добавил, что дальнейшие действия Украины будут зависеть от того, какие выводы сделает комиссия МАГАТЭ и что именно будет озвучено на заседании Совбеза ООН 6 сентября.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев не доверяет некоторым организациям, в том числе МАГАТЭ, Организации Объединенных Наций и Международному комитету Красного Креста. Он добавил, что скептически относится к действиям МАГАТЭ, но ждет отчета главы агентства Рафаэля Гросси по Запорожской АЭС.

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Наталия Белова
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